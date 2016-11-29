Трамп предложил сажать в тюрьму или лишать гражданства за надругательство над флагом США

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп сегодня заявил о необходимости наказывать граждан, публично сжигающих американский флаг.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Никому не следует позволять сжигать американский флаг. Если они делают это, то должны быть последствия - возможно, лишение гражданства (США) или год в тюрьме!", - написал Д.Трамп.

Ранее протестующие в Атланте сожгли флаг США у здания законодательного собрания штата Джорджия после того, как приняли участие в трехчасовой манифестации против избрания республиканца президентом страны. В демонстрации приняли участие более 500 человек.