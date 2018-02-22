Трамп предложил вооружить американских учителей

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе своей речи на встрече с учениками и учителями американских школ, в частности, из штата Флорида предложил вооружить учителей для защиты от возможных нападений.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

«Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы там (в школе. — ред.) и там бы не было больше свободных от оружия зон», — сказал Трамп.

Американский лидер пояснил, что в подобных «свободных зонах» преступления совершаются, в частности, и из-за того, что злоумышленники осознают, что по ним не будет открыт ответный огонь.

Президент также предложил нанимать на работу в школы в качестве сотрудников, которые обеспечивают безопасность на территории образовательных учреждений, бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.