Трамп предложил усилить охрану Кеннеди - младшего

Бывший президент США Дональд Трамп предложил немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди - младшему, объявившему о намерении участвовать в президентских выборах в США в качестве независимого кандидата.

Бывший президент США Дональд Трамп предложил немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди - младшему, объявившему о намерении участвовать в президентских выборах в США в качестве независимого кандидата.

Как передает Report , об этом Трамп написал в Truth Social.

"В свете того, что сегодня происходит в мире, я полагаю, что Роберт Кеннеди - младший должен немедленно получить защиту от Секретной службы США. Учитывая историю семьи Кеннеди, у него есть на это очевидное право", - заявил он.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Лоулер и демократ Ричи Торрес (оба от штата Нью-Йорк) заявили, что планируют представить законопроект, предполагающий предоставление кандидатам в президенты страны усиленной защиты.

Джон Кеннеди - 35-й президент США и дядя Роберта Кеннеди - младшего - был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), а его отец генпрокурор Роберт Кеннеди умер в 1968 году от смертельного ранения при покушении.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.