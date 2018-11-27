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    Трамп предложил создать альтернативу CNN

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил создать альтернативу частному каналу CNN для освещения событий в США за рубежом в выгодном свете.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп написал в Twitter.

    "Хотя дела у CNN в США идут не так уж хорошо, судя по рейтингам, вне США у них очень мало конкуренции. По всему миру CNN — это мощный рупор, изображающий США в ложном, нечестном свете. Что-то нужно сделать, включая возможность того, чтобы США запустили нашу собственную глобальную телесеть, чтобы показать миру, какие мы на самом деле великие!" — сказал Трамп.

    Он не привел подробностей предложения.

    Напомним, что CNN подал в суд на администрацию Трампа.

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