Трамп предложил создать альтернативу CNN

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил создать альтернативу частному каналу CNN для освещения событий в США за рубежом в выгодном свете.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Трамп написал в Twitter.

"Хотя дела у CNN в США идут не так уж хорошо, судя по рейтингам, вне США у них очень мало конкуренции. По всему миру CNN — это мощный рупор, изображающий США в ложном, нечестном свете. Что-то нужно сделать, включая возможность того, чтобы США запустили нашу собственную глобальную телесеть, чтобы показать миру, какие мы на самом деле великие!" — сказал Трамп.

Он не привел подробностей предложения.

Напомним, что CNN подал в суд на администрацию Трампа.