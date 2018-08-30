Трамп предложил сократить расходы на военные учения США и Южной Кореи

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В данный момент нет необходимости тратить №большое количество денег" на военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи. Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Трамп посчитал, что отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в данный момент являются "теплыми" и поэтому нет необходимости в тратах на совместные военные учения CША и Южной Кореи.

"Тем не менее, президент [США] может возобновить совместные учения с Южной Кореей и Японией, если посчитает нужным", — говорится в сообщении.