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    Трамп предложил сократить расходы на военные учения США и Южной Кореи

    Президент США посчитал, что отношения с северокорейским лидером в данный момент являются теплыми и нет необходимости в тратах
    © Kevin Lamarque/Reuters

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В данный момент нет необходимости тратить №большое количество денег" на военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи. Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

    Трамп посчитал, что отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в данный момент являются "теплыми" и поэтому нет необходимости в тратах на совместные военные учения  CША и Южной Кореи.

    "Тем не менее, президент [США] может возобновить совместные учения с Южной Кореей и Японией, если посчитает нужным", — говорится в  сообщении.

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