Трамп предложил Сенату не уходить на летние каникулы

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) отменит августовские каникулы для утверждения кандидатов на посты в различных органах власти.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) отменит августовские каникулы для утверждения кандидатов на посты в различных органах власти.

Как передает Report , об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Надеюсь, талантливейший Джон Тьюн, одержавший множество побед за последние две недели, а в действительности за полгода, отменит августовские каникулы (и длинные выходные!), чтобы утвердить моих замечательных номинантов", - отметил Трамп.

Он не уточнил, о каких именно кандидатурах идет речь. В частности, как поясняет журнал Newsweek, утверждения в Сенате ожидают по меньшей мере 49 кандидатов на должности судей в нескольких штатах.

Сенат Конгресса, согласно графику на текущий год, уйдет на летние каникулы с 4 августа по 1 сентября.