Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном во Вьетнаме

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп предложил провести вторую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в середине февраля во Вьетнаме.

Как передаёт Report, об этом сообщает «Рёнхап».

По данным агентства, Северная Корея рассматривает предложение США, но ещё не дала официального ответа.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время состоится встреча Ким Чен Ына и Трампа.