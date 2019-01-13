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    Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном во Вьетнаме

    Американский лидер Дональд Трамп предложил провести вторую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в середине февраля во Вьетнаме

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп предложил провести вторую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в середине февраля во Вьетнаме.

    Как передаёт Report, об этом сообщает «Рёнхап».

    По данным агентства, Северная Корея рассматривает предложение США, но ещё не дала официального ответа.

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время состоится встреча Ким Чен Ына и Трампа.

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