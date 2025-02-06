Трамп предложил пересмотреть систему авиабезопасности после катастрофы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп после недавней авиакатастрофы близ Вашингтона намерен представить в Конгресс законопроект о пересмотре системы управления воздушным движением в стране.

Президент США Дональд Трамп после недавней авиакатастрофы близ Вашингтона намерен представить в Конгресс законопроект о пересмотре системы управления воздушным движением в стране.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, об этом заявил президент в четверг на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии, комментируя авиакатастрофу 30 января.

"У нас должно было быть лучшее оборудование. По какой-то причине они (самолет и вертолет, которые столкнулись) были недоукомплектованы. Думаю, вертолет находился высоко, и мы выясним, что именно произошло. Мы собираемся создать прекрасную компьютеризированную систему для наших диспетчерских пунктов. Совершенно новую, а не собранную по кусочкам и устаревшую", - отметил он.

Трамп призвал законодателей внести существенные технологические изменения в национальные системы управления воздушным движением и авиационной безопасности.

Напомним, что cамолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете - трое. Все они погибли.