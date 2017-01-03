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    Трамп предложил облагать налогом произведенные в Мексике автомобили

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил облагать высоким налогом модели автомобилей компании General Motors

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп предложил облагать "высоким" налогом модели автомобилей компании General Motors, которые изготавливаются на территории Мексики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение политик разместил на своей странице в Twitter.

    "General Motors бесплатно доставляет через границу произведенную в Мексике модель автомобиля Chevy Cruze американским автодилерам. Делайте (автомобили) в США или платите высокие налоги!", - написал он.

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