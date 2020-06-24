​Трамп предложил назвать коронавирус "Ухань" или "Кung flu"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.
Он заявил, что у коронавируса есть разные имена, среди которых "Ухань" или "Кung flu", что переводится как "Кунг грипп".
Об этом он сказал на предвыборном митинге в штате Аризона.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.