​Трамп предложил назвать коронавирус "Ухань" или "Кung flu"

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/1bff992cd039237f600a8b1af9ff0225/03836f79-59dd-456c-a203-ec8311b43b15_292.jpg

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Он заявил, что у коронавируса есть разные имена, среди которых "Ухань" или "Кung flu", что переводится как "Кунг грипп".

Об этом он сказал на предвыборном митинге в штате Аризона.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.