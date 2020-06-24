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Трамп предложил назвать коронавирус "Ухань" или "Кung flu"

​Трамп предложил назвать коронавирус "Ухань" или "Кung flu"

Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Он заявил, что у коронавируса есть разные имена, среди которых "Ухань" или "Кung flu", что переводится как "Кунг грипп".

Об этом он сказал на предвыборном митинге в штате Аризона.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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