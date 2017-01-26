Трамп предложил назначить Филипа Билдена на пост министра ВМС

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру отставного офицера военной разведки Филипа Билдена на пост министра военно-морских сил страны.

Как передает Report, об этом сoобшили в четверг в белом доме.

«Билден — очень успешный бизнесмен, бывший офицер военной разведки», — отметили в пресс-службе. Также Белый дом высоко оценил навыки Билдена в вопросах кибербезопасности.

Белый дом характеризует номинанта как "очень успешного бизнес-лидера, бывшего офицера военной разведки", который сможет обеспечить "стратегическое руководство, дисциплину инвестиций" в ВМС страны, присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне усиления военной мощи Китая.