Трамп предложил направить войска в штат Мэриленд

Президент США Дональд Трамп предложил губернатору Мэриленда Уэсу Муру перебросить в этот штат военных для борьбы с преступностью.

Как сообщает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

“Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался (губернатор Калифорнии) Гэвин Ньюсом в Лос-Анджелесе, то я отправлю туда войска, что уже было сделано в соседнем Вашингтоне, и быстро избавлюсь от преступности”, - написал он.

Трамп уточнил, что город Балтимор в штате Мэриленд занимает четвертое место в стране по количеству убийств.