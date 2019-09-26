Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что на полях Генассамблеи ООН вновь предложил лидерам Индии и Пакистана посредничество в урегулировании обострения вокруг Кашмира, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Трамп отметил, что провел двусторонние переговоры в Нью-Йорке с лидерами Пакистана и Индии."Мы обсудили Кашмир. Я предложил свое посредничество. Это две ядерные державы, они должны решить этот вопрос", - сказал он на пресс-конференции, выразив надежду, что ситуация улучшится.