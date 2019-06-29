Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу

Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Как передает Report, об этом политик написал на своей странице твиттере.

По словам американского лидера, после встреч с председателем КНР Си Цзиньпином он направится в Южную Корею, где увидится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе», — заявил Трамп.

Он добавил, что готов встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне, чтобы поздороваться и пожать ему руку.