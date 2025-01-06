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Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США Избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку предложил Канаде стать 51-й американским штатом.
Другие страны
6 января 2025 г. 22:34
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку предложил Канаде стать 51-м американским штатом.

Как передает Report, об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

"Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и поэтому ушел в отставку", – заявил Трамп.

Он добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают".

"Вместе мы были бы великой нацией!" – заключил Трамп.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в самое ближайшее время сложит с себя полномочия лидера правящей Либеральной партии Канады, но уйдет в отставку с поста премьер-министра только после избрания нового руководителя либералов.

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Версия на азербайджанском языке Tramp növbəti dəfə Kanadanı ABŞ-nin ştatı olmağa çağırıb

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