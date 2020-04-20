​Трамп предложил Филиппинам помощь в борьбе с пандемией

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с филиппинским коллегой Родриго Дутерте предложил Филиппинам дополнительную помощь в борьбы с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

Президент Трамп выразил свою солидарность и предложил дополнительную помощь Филиппинам по мере того, как эта страна продолжает борьбу с пандемией COVID-19. Оба лидера договорились продолжать работать вместе как давние союзники, чтобы победить пандемию, спасти жизни и восстановить глобальную экономическую мощь", - говорится в сообщении.

Глава вашингтонской администрации выразил Дутерте свои соболезнования в связи с гибелью 11 военнослужащих филиппинской армии в перестрелке с боевиками группировки "Абу Сайяф".

Кроме того, президенты обсудили укрепление экономических и культурных связей между двумя странами, а также связей в области безопасности.