Трамп предложил Джулиани заниматься вопросами кибербезопасности

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп назначил экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани координатором по кибербезопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении штаба Трампа.

"Бывший мэр Руди Джулиани в качестве пользующегося доверием друга будет делиться экспертными знаниями и представлениями о проблемах с безопасностью частного сектора и появляющихся решениях, которые разрабатываются в частном секторе", - говорится в сообщении.

Джулиани уже более 15 лет работает над предоставлением решений по безопасности в частном секторе, уточнил Трамп.