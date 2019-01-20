Трамп предложил демократам план по прекращению шатдауна

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил представителям Демократической партии США поддержать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.

Как передает Report, трансляция выступления президента США велась в Twitter Белого дома.

Также американский лидер предложил выделить $800 млн на гуманитарные программы и $805 млн на борьбу с распространением наркотиков на границе. Он также заявил о предоставлении возможности для мигрантов подавать прошения об убежище в США за границей.

При этом он заявил о готовности продлить на три года распоряжение, согласно которому 700 тысяч человек в США будут защищены от депортации по программе защиты юных мигрантов DACA.

Кроме того, он предложил продлить статус защиты от депортации для мигрантов из десяти стран.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил демократам провести двухпартийную иммиграционную реформу.

22 декабря 2018 года федеральное правительство США частично приостановило работу, поскольку демократам и республиканцам в конгрессе не удалось согласовать бюджет.