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Трамп предложил Байдену десять раундов дебатов

Трамп предложил Байдену десять раундов дебатов Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что жаждет дебатировать с действующим американским лидером Джо Байденом в рамках предвыборной кампании.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 04:46
Трамп предложил Байдену десять раундов дебатов

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что жаждет дебатировать с действующим американским лидером Джо Байденом в рамках предвыборной кампании.

Как передает Report, об своем желании Трамп упомянул в интервью радиоведущему Хью Хьюитт.

"О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?", - отметил политик.

Так Дональд Трамп ответил на вопрос ведущего, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если оба выиграют партийные номинации.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов может отказаться от участия в дебатах, если посчитает это невыгодным с точки зрения поддержки на выборах. Дональд Трамп ранее отказался участвовать в дебатах с другими кандидатами-республиканцами.

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