Трамп предлагал ЕС закупить у США энергоресурсы на $1 трлн

Президент США Дональд Трамп предлагал Евросоюзу (ЕС) закупить американские энергоносители на сумму $1 трлн до конца его президентского срока в обмен на снижение пошлин на европейские товары в размере 30%, которыми он угрожал Брюсселю.

Президент США Дональд Трамп предлагал Евросоюзу (ЕС) закупить американские энергоносители на сумму $1 трлн до конца его президентского срока в обмен на снижение пошлин на европейские товары в размере 30%, которыми он угрожал Брюсселю.

Как передает Report, об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

"Сначала цифры были довольно реалистичными, а потом президент сказал: "Я думаю, вам следует закупить [энергоресурсы] на $1 трлн в течение моего [президентского] срока". В итоге они остановились на $750 млрд, хотя и эта сумма вам может показаться огромной", - сказал источник.

Между тем, как пишет издание, ЕС предпринимает попытки смягчить критику за взятые на себя обязательства по закупке американских энергоносителей на $750 млрд за три года, поскольку даже эта сокращенная сумма вызвала обеспокоенность рыночных аналитиков и сторонников "зеленой" повестки.