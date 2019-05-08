 Наверх

Белый дом: Трамп искренне предлагает властям Ирана возможность двусторонней встречи

Трамп предлагает властям Ирана возможность двусторонней встречи

Президент США Дональд Трамп искренне предлагает руководству Ирана возможность проведения двусторонней встречи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду специальный помощник президента США, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс на телефонном брифинге для журналистов.

"Предложения президента Трампа о проведении встречи с иранским режимом являются искренними, и он надеется, что они [власти Ирана] примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана", - сказала она.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi