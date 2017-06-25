Трамп: праздник Рамадан напоминает нам о важности снисхождения, сострадания и доброй воли

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с окончанием месяца Рамадан и праздником разговения Ид аль-Фитр, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мусульмане в США присоединяются к мусульманам всего мира в священный месяц Рамадан, сосредоточиваясь на делах веры и благотворительности.

Празднуя Ид аль-Фитр с семьей и друзьями, они соблюдают традицию помощи соседям и преломления хлеба с людьми самого разного образа жизни. Этот праздник напоминает нам о важности снисхождения, сострадания и доброй воли. Вместе с мусульманами всего мира США вновь выражают приверженность этим ценностям", — гласит поздравление Трампа, которое распространил Белый дом.