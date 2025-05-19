Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему предшественнику Джо Байдену, у которого был диагностирован рак простаты.

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему предшественнику Джо Байдену, у которого был диагностирован рак простаты.

Как передает Report , соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

"Мы с Меланией опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания супруге экс-президента Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления", - написал Трамп.

Ранее представители Байдена распространили заявление, из которого следует, что у 46-го президента США была выявлена агрессивная форма рака простаты. По их словам, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать.

Экс-главе американской администрации 82 года. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.