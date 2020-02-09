Трамп пожаловался на фейковое фото своей прически - ФОТО

Президент США Дональд Трамп пожаловался в Twitter, что некоторые пытаются его «унизить», публикуя обработанные в фотошопе снимки его прически.

Как передает Report, американский лидер ретвитнул одну из записей, на которой он изображен с объемными волосами, развивающимися на ветру. По словам, Трампа его волосы на самом деле так не выглядят.

"Вот еще фейковые новости. Это фотошоп, очевидно, неужели ветер был такой сильный и волосы выглядят хорошо? Все что угодно лишь бы унизить", - написал президент США.