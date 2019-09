Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем twitter.

Глава США назвал обмен первым большим шагом к миру.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!