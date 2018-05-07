Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента России

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп поздравляет Владимира Путина с вступлением в должность президента России и рассчитывает, что скоро наступит время, когда отношения между Вашингтоном и Москвой нормализуются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент поздравляет его (Путина с инаугурацией) и с нетерпением ждет того времени, когда мы, как мы надеемся, сможем наладить отношения с Россией", - сказала она.