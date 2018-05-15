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    Трамп поздравил мусульман с началом священного месяца Рамазан

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с началом священного месяца Рамазан.

    "Рамазан напоминает нам о богатстве, которое привносят мусульмане в религиозный ландшафт Америки… Наша конституция гарантирует, что мусульмане могут соблюдать Рамазан в соответствии с велениями своей совести и без какого-либо препятствия со стороны правительства", - говорится в заявлении Трампа, передает Report.  

    "В то время как столько людей в единстве празднуют Рамазан, Меланья и я присоединяемся к их надеждам на благословенный месяц. Рамазан мубарак (Благословенен Рамазан)", - заключил Трамп.

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