Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с началом священного месяца Рамазан.

"Рамазан напоминает нам о богатстве, которое привносят мусульмане в религиозный ландшафт Америки… Наша конституция гарантирует, что мусульмане могут соблюдать Рамазан в соответствии с велениями своей совести и без какого-либо препятствия со стороны правительства", - говорится в заявлении Трампа, передает Report.

"В то время как столько людей в единстве празднуют Рамазан, Меланья и я присоединяемся к их надеждам на благословенный месяц. Рамазан мубарак (Благословенен Рамазан)", - заключил Трамп.