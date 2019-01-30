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    Трамп поздравил Гуаидо со вступлением в должность президента

    Американский лидер Дональд Трамп и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провели телефонный разговор

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, провели телефонный разговор.

    Как передаёт Report со ссылкой на ABC News, об этом говорится в заявлении Белого дома.

    «Он (Трамп – ред.) поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твёрдую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии», – сообщили в Белом доме.

    Как отмечается, Гуаидо выразил слова благодарности Трампу за «приверженность США свободе и процветанию Венесуэлы».

    «Гуаидо отметил также важность крупных протестов по всей Венесуэле, которые должны пройти сегодня и в субботу против Мадуро», – говорится в сообщении.

    Ранее Трамп заявил, что сегодня в Венесуэле ожидаются крупные акции протеста.

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