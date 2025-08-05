Трамп повысит ставку пошлин для ЕС до 35% в случае невыполнения инвестобязательств

Президент США Дональд Трамп намерен вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35% в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой.

Президент США Дональд Трамп намерен вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35% в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Тогда они будут платить пошлину в 35%", - сказал он.

По словам Трампа, ранее пошлины были снижены после того, как ЕС инвестировал $600 млрд.

"Они снизили свои пошлины, вложили $600 млрд, и я тогда сократил пошлину с 30% до 15%. А потом несколько стран начали задавать вопросы: почему ЕС платит меньше, чем мы?" - отметил американский лидер.