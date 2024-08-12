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Трамп потребует возмещения ущерба на 100 млн долларов из-за обыска в 2022 году

Трамп потребует возмещения ущерба на 100 млн долларов из-за обыска в 2022 году Бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 млн долларов за обыск ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в 2022 году.
Другие страны
12 августа 2024 г. 17:25
Трамп потребует возмещения ущерба на 100 млн долларов из-за обыска в 2022 году

Бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 млн долларов за обыск ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Fox News.

Юристы республиканца убеждены, что "очевидной целью [обыска] было политическое преследование", а действия ФБР и министерства нарушали ряд протоколов. "[Министр юстиции Меррик] Гарленд и [директор Федерального бюро расследований Кристофер] Рэй должны были убедиться, что их агенты запросили согласие Трампа, уведомили его юристов и искали сотрудничества", - цитирует телеканал составленный адвокатами Трампа документ.

Они уже направили министерству юстиции уведомление о намерении подать иск в суд. У ведомства будет 180 дней с момента получения уведомления, чтобы урегулировать вопрос в досудебном порядке, иначе дело направят в Федеральный суд Южного округа штата Флорида.

Сотрудники Федерального бюро расследований США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа. 27 из них находились в кабинете, еще 75 - в кладовой. На 17 из них стоял гриф "совершенно секретно".

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