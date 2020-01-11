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Трамп потребует компенсации от Ирака в случае вывода американских войск из этой страны

Трамп потребует компенсации от Ирака

В случае вывода американских войск из Ирака потребует у Багдада компенсацию за строительство военных баз и посольств на иракской территории. Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп  в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты вложила миллиарды долларов в инфраструктуры Ирака, поэтому при выводе войск Багдад должен заплатить.

Трамп также подчеркнул, что в настоящий момент США принадлежит большой объем денежных средств республики, $35 млрд их средств размещены на банковском счету.

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