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Трамп потребовал вернуть потраченные на СМИ деньги налогоплательщиков США

Трамп потребовал вернуть потраченные на СМИ деньги налогоплательщиков США Президент США Дональд Трамп потребовал вернуть налогоплательщикам страны средства, которыми федеральные ведомства ранее оплачивали подписки на газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Associated Press.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 16:47
Трамп потребовал вернуть потраченные на СМИ деньги налогоплательщиков США

Президент США Дональд Трамп потребовал вернуть налогоплательщикам страны средства, которыми федеральные ведомства ранее оплачивали подписки на газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Associated Press.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер в соцсети Truth Social.

"Почему Politico заплатили миллионы долларов ни за что? <...> С целью купить прессу? - написал он. - Верните деньги налогоплательщикам!".

Трамп также потребовал, чтобы агентство Reuters вернуло выплаченные ему американским правительством денежные средства.

Как ранее отмечала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она подчеркнула, что фактически издание субсидировалось за счет американских налогоплательщиков. Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE), которое возглавляет Илон Маск, уже начало работу по отмене платежей газете. Теперь DOGE приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ.

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