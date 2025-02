Трамп потребовал вернуть потраченные на СМИ деньги налогоплательщиков США

Президент США Дональд Трамп потребовал вернуть налогоплательщикам страны средства, которыми федеральные ведомства ранее оплачивали подписки на газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Associated Press.

