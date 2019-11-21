​Трамп потребовал прекратить "охоту на ведьм"

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс положить конец "охоте на ведьм".

"Эта охота на ведьм должна прекратиться немедленно. Это очень плохо для нашей страны".

Как передает Report, об этом написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Под "охотой на ведьм" американский лидер подразумевает процедуру импичмента, которая в настоящее время проходит в Соединенных Штатах.

Слушания в рамках процедуры по импичменту Дональда Трампа стартовали на минувшей неделе. Поводом для этого стал телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Утверждается, что во время переговоров Трамп просил собеседника начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына. написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Под "охотой на ведьм" американский лидер подразумевает процедуру импичмента, которая в настоящее время проходит в Соединенных Штатах.