Трамп потребовал от Минюста разобраться, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции Соединённых Штатов разобраться в том, вмешивалось ли Федеральное бюро расследований США (ФБР) в его предвыборную кампанию.

Как передает Report, об этом он сообщил в своём Twitter.

При этом Трамп уточнил, что с официальным обращением он выступит в ближайшее время.

"Настоящим я требую — и официально сделаю это завтра, — чтобы Министерство юстиции рассмотрело вопрос о том, имело ли место со стороны ФБР/Минюста вмешательство или наблюдение за предвыборной кампанией Трампа в политических целях, а также были ли подобные требования или запросы сделаны со стороны представителей администрации (экс-президента США Барака) Обамы!" — написал он в Twitter.