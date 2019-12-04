Трамп потребовал от Макрона отмены цифрового налога

Президент США Дональд Трамп обсудил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном НАТО, а также потребовал отмены цифрового налога, сообщил Белый дом. Лидеры встречались в Лондоне в преддверии саммита НАТО.

Ранее Макрон вызвал возмущение властей CША, заявив о "смерти мозга" у НАТО. Кроме того, администрация Трампа пригрозила Франции пошлинами на вино, сыр и другие продукты в отместку на введение налога на цифровые услуги.

"Лидеры обсудили свои приоритеты на предстоящей встрече лидеров НАТО и последующие шаги по энергетике и Ирану. Президент Трамп подчеркнул важность того, чтобы Франция обеспечила равные возможности для американских компаний, сняв барьеры на торговлю, в том числе и налоги на цифровые услуги", - говорится в сообщении Белого дома.