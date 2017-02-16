Трамп потребовал извинений от The New York Times

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times (NYT) извинений за публикацию материалов, направленных против его администрации и основанных на утечках секретной информации спецслужб.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Утечки - и даже незаконные утечки - секретной информации являются большой проблемой в Вашингтоне уже несколько лет, - отметил глава Белого дома. - Провальная The New York Times (и другие) должна извиниться!"

Трамп добавил, что те, кто осуществил утечку секретной информации, "будут пойманы".