 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп потребовал извинений от The New York Times

    Президент CША требует от газеты извинений за публикацию материалов, направленных против его администрации

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times (NYT) извинений за публикацию материалов, направленных против его администрации и основанных на утечках секретной информации спецслужб.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом он написал на своей странице в Twitter.

    "Утечки - и даже незаконные утечки - секретной информации являются большой проблемой в Вашингтоне уже несколько лет, - отметил глава Белого дома. - Провальная The New York Times (и другие) должна извиниться!" 

    Трамп добавил, что те, кто осуществил утечку секретной информации, "будут пойманы".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi