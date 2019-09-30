Трамп потребовал арестовать демократа за искажение его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа нужно арестовать за то, что он обнародовал фальшивые факты из его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает Report, об этом Д. Трамп написал на своей странице в Twitter.

До этого Трамп уже говорил, что Шифф преподносит стенограмму разговора таким образом, чтобы дискредитировать его.

"Арест за измену", — потребовал Трамп.

По мнению президента, он незаконно предоставил фальшивое заявление о его разговоре с Зеленским. Эти слова услышали в конгрессе, а также американцы.

"Он [Шифф] сделал вид, что это моя самая важная часть моего призыва к президенту Украины и зачитал вслух", — пожаловался Трамп.

По его мнению, слова Шиффа не имели ничего общего с правдой. Он предложил арестовать главу комитета по разведке.