Трамп потратил на избирательную кампанию 322 млн долларов, Клинтон - 565 млн долларов

Баку. 9 декабря.REPORT.AZ/ Республиканец Дональд Трамп израсходовал на президентскую избирательную кампанию 322 млн. долларов США, а проигравшая ему демократ Хиллари Клинтон - 565 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовала Федеральная комиссия США по выборам.

В соответствии с изложенной ею информацией, в целом Трампу удалось аккумулировать в своих предвыборных фондах главным образом за счет пожертвований примерно 340 млн. долларов. Из них 66 млн. долларов в копилку своего избирательного штаба внес сам миллиардер.

При этом избирательные фонды бывшей первой леди и госсекретаря США составили почти 581 млн. долларов.

Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября в США президентских выборах. Торжественная церемония его вступления в должность состоится 20 января. Республиканская администрация Трампа сменит нынешнюю демократическую во главе с президентом Бараком Обамой.