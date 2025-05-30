Трамп посоветовал Макрону и его жене выяснять отношения за закрытыми дверями

Президент США Дональд Трамп рекомендовал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и его жене Брижит избегать выяснения отношений на публике.
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"Убедитесь в том, что двери закрыты", - ответил Трамп под смех присутствующих.
"Я говорил с ним, с ним все в порядке. Они хорошие люди. Я его знаю очень хорошо", - заявил далее Трамп. "Не в курсе, что там стряслось. Но я его знаю очень хорошо. С ними все в порядке", - добавил хозяин Белого дома.
Ранее агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах был виден силуэт Макрона, все еще находящегося внутри самолета, в этот момент появилась рука его жены, хотя ее самой полностью не было видно, она быстро подняла руку к лицу мужа, дав пощечину.