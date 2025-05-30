Трамп посоветовал Макрону и его жене выяснять отношения за закрытыми дверями

Президент США Дональд Трамп рекомендовал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и его жене Брижит избегать выяснения отношений на публике.

Президент США Дональд Трамп рекомендовал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и его жене Брижит избегать выяснения отношений на публике.

Как передает Report , об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какой "семейный совет" он бы дал Макрону после появления видеозаписи, на которой французскому лидеру фактически дает пощечину жена.

"Убедитесь в том, что двери закрыты", - ответил Трамп под смех присутствующих.

"Я говорил с ним, с ним все в порядке. Они хорошие люди. Я его знаю очень хорошо", - заявил далее Трамп. "Не в курсе, что там стряслось. Но я его знаю очень хорошо. С ними все в порядке", - добавил хозяин Белого дома.

Ранее агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах был виден силуэт Макрона, все еще находящегося внутри самолета, в этот момент появилась рука его жены, хотя ее самой полностью не было видно, она быстро подняла руку к лицу мужа, дав пощечину.