Трамп посоветовал американцам оставаться дома из-за сильных снегопадов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал американцев к осторожности и посоветовал оставаться дома из-за сильных снегопадов в нескольких регионах страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Будьте осторожны и постарайтесь остаться дома. Большая часть страны страдает от огромного количества снега и почти рекордных морозов. Удивительно, насколько сильная эта метель. Было бы неплохо почувствовать сейчас толику старого доброго глобального потепления!" - написал Трамп в Twitter.