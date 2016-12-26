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    Трамп после вступления в должность намерен отменить около 70% указов Обамы

    Ньют Гингрич: Для этого потребуется работа квалифицированной команды юристов

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность намерен отменить около 70% указов, введенных в действие решением действующего главы государства Барака Обамы. Как сообщает Report, об этом заявил член переходной команды Трампа, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич в интервью Fox News.

    Республиканец отметил, что для этого потребуется работа квалифицированной команды юристов.

    Гингрич раскритиковал политику Б. Обамы.

    Отдельно он упомянул инициированную Обамой реформу в сфере здравоохранения, в свое время вызвавшую резкую критику республиканцев. 

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