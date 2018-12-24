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    Трамп: "После долгих лет мы возвращаемся домой"

    Президент США Дональд Трамп ​провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом
    © Win McNamee—Getty Images

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел продолжительный и продуктивный телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил в том числе "медленный и четко скоординированный" вывод американского воинского контингента из Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил о состоявшейся беседе в своем Twitter.

    "Только что провел продолжительную и продуктивную телефонную беседу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили [запрещенную в РФ террористическую группировку] "Исламское государство" (ИГ), нашу вовлеченность в Сирии, а также медленный и четко скоординированный вывод оттуда американских военных. После долгих лет мы возвращаемся домой", - отметил он.

    "Мы также обсудили в значительной степени расширившуюся торговлю", - добавил глава государства.

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