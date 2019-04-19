​Трамп посетит Японию 26-28 мая

Президент США Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом 26-28 мая.

Об этом в пятницу объявило японское правительство, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Поскольку речь идет о государственном визите, Трамп будет удостоен аудиенции у императорской четы Японии. Он станет первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Нарухито, который взойдет на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.

В ходе своей поездки американский президент проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Ранее сообщалось, что лидеры двух государств могут посетить турнир по сумо и сыграть в гольф.

Последний визит Трампа в Японию состоялся в ноябре 2017 года.