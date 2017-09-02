Трамп посетит штаты Техас и Луизиана, затронутые разрушительным ураганом "Харви"

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп 2 cентября прибудет с визитом в штаты Техас и Луизиана, которые пострадали от мощного урагана "Харви", cообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

Как ожидается, глава США встретится с пострадавшими в результате стихии, в том числе в городах Хьюстон и Лейк-Чарльз.

29 августа Д. Трамп и его супруга Меланья Трамп уже посетили зону стихийного бедствия в Техасе.

Помимо этого, американский президент объявил о том, что направит 1 млн. долларов США из личных средств на помощь тем, кого затронул ураган "Харви".

По данным CNN, число жертв урагана "Харви" в США достигло 47 человек. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.