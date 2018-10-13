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    Трамп посетит пострадавшие от урагана Майкл штаты

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен посетить штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл». «Люди понятия не имеют, насколько сильно ураган «Майкл» ударил по великому штату Джорджия. В начале следующей недели я отправлюсь как во Флориду, так и в Джорджию», — написал он в Twitter, передает Report. 

    По словам Трампа, Вашингтон усердно работает над каждым районом, попавшим под удар стихии. По последним данным, число жертв урагана в США составляет 13 человек.

    Ранее Трамп объявил режим ЧП во Флориде из-за урагана "Майкл".

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