Трамп посетит Париж

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп 11 ноября посетит Париж по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что глава государства в ноябре также отправится на саммит G20 в Аргентину. «Саммит G20 станет возможностью для президента указать на его политику по укреплению экономического роста на международной арене, а также провести двусторонние встречи с другими лидерами ведущих мировых стран», — добавили в Белом доме.