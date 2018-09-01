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    Трамп посетит Париж

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп 11 ноября посетит Париж по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. 

    Отмечается, что глава государства в ноябре также отправится на саммит G20 в Аргентину. «Саммит G20 станет возможностью для президента указать на его политику по укреплению экономического роста на международной арене, а также провести двусторонние встречи с другими лидерами ведущих мировых стран», — добавили в Белом доме. 

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