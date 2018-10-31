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    Трамп посетит Колумбию в декабре

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп посетит с визитом Колумбию 2 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщает El Colombiano со ссылкой на МИД южноамериканской страны.

    Как уточняется, визит Трампа состоится после саммита G20 в Аргентине.

    Ранее СМИ писали, что председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп достигли предварительной договорённости о встрече 29 ноября на полях саммита G20 в Аргентине.

    Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и Китая.

    Напомним, что сегодня Трамп посетил синагогу в Питтсбурге, где застрелили 11 человек.

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