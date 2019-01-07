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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп посетит границу с Мексикой.
Как передает Report, об этом сообщила в понедельник в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Президент Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на фронте национальной безопасности и гуманитарного кризиса. Более подробная информация будет объявлена в ближайшее время», — написала Сандерс.
Ранее Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
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