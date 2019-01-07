Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп посетит границу с Мексикой.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на фронте национальной безопасности и гуманитарного кризиса. Более подробная информация будет объявлена в ближайшее время», — написала Сандерс.

Ранее Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.