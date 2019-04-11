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Трамп посчитал позицию Евросоюза в отношении выхода Британии из сообщества слишком жесткой

​Трамп посчитал позицию ЕС в отношении выхода Британии слишком жесткой

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз принял слишком жесткую позицию в отношении выхода Великобритании из состава ЕС после того, как страны согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября. 

Об этом он сообщил в четверг в Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Очень плохо, что Европейский Союз так жесток к Великобритании и Brexit. ЕС также является жестким торговым партнером по отношению к Соединенным Штатам, это изменится", - написал Трамп.

Ранее Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, в свою очередь, надеется, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше, и сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло.

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