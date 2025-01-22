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Трамп поручил спецпосланнику по Украине урегулировать конфликт за 100 дней

Трамп поручил спецпосланнику по Украине урегулировать конфликт за 100 дней Президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней.
Другие страны
22 января 2025 г. 10:56
Трамп поручил спецпосланнику по Украине урегулировать конфликт за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.

Источники сообщили о том. что Трамп намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине. Собеседники газеты из числа бывших коллег Келлога утверждают, что его нельзя назвать самостоятельной фигурой, так как он полностью зависит от мнения президента. По этой причине Келлог якобы "не будет допущен до каких-либо реальных переговоров" США с Россией.

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Версия на английском языке Trump tasks his Ukraine envoy to resolve conflict in 100 days
Версия на азербайджанском языке Tramp Ukraynada münaqişənin 100 gün ərzində həll olunacağına ümid edir

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